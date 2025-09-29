Le Iene faccia a faccia con lo stalker di Simona Ventura e Giovanni Terzi | Lei mi ha violentato

Oltre 200 messaggi di odio e minacce di morte. Simona Ventura e Giovanni Terzi raccontano il loro incubo a Le Iene, che hanno rintracciato l'uomo responsabile, un 48enne di Torino. Le Iene hanno dedicato un servizio sul caso di Giovanni Terzi e Simona Ventura, mandando in onda il 28 settembre su Italia 1 un'inchiesta firmata da Giulio Golia. La decisione di approfondire la vicenda è arrivata dopo che, pochi giorni prima, Terzi aveva scelto di rompere il silenzio pubblicando sui social alcuni audio inquietanti ricevuti da lui e dalla compagna. Nei messaggi vocali, lo stalker manifestava l'intento di far del male alla conduttrice, arrivando a minacciarla di ucciderla, sia sparandole con un fucile sia usando le proprie mani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le Iene faccia a faccia con lo stalker di Simona Ventura e Giovanni Terzi: "Lei mi ha violentato"

