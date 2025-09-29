Le Iene 2025 Simona Ventura e le minacce di morte | il servizio di Giulio Golia | Video Mediaset
Simona Ventura a Le Iene 2025: il caso della conduttrice minacciata di morte da un uomo che è un paziente psichiatrico con manie di persecuzione. Le Iene 2025, Simona Ventura minacciata di morte? Tutta la verità. La Iena Giulio Golia ha incontrato l’uomo che da anni minaccia di morte Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi. La conduttrice alcuni giorni fa aveva denunciato il caso ai microfoni di Dentro La Notizia da Gianluigi Nuzzi dicendo: “ ho chiesto a Giovanni di denunciare nel momento in cui questo stalker ha cominciato, nei suoi deliri, ad attaccare la nostra famiglia. Sicuramente si tratta di una persona che non sta bene, che ha bisogno di un aiuto forte, ma in quel momento mi sono resa conto che c’era un’escalation e ho avuto paura, possono succedere cose gravi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: iene - simona
Le Iene 2025, l’intervista a Simona Ventura nuova conduttrice del Grande Fratello | Video Mediaset
Alessandro Sortino e Veronica Di Benedetto Montaccini sono andati in Israele per parlare con i cittadini e cercare di capire quali siano le motivazioni della guerra a Gaza #LeIene - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura minacciata di morte - Secondo il suo racconto, la conduttrice farebbe parte di una "psicosetta" e durante uno stato ... Come scrive iene.mediaset.it
Grande Fratello 2025: concorrenti, opinionisti, televoto, squalificati e durata - Tutto quello che bisogna sapere sulla nuova edizione del Grande Fratello 2025, una stagione da non perdere con Simona Ventura. Come scrive donnaglamour.it