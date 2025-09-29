Le Iene 2025 Simona Ventura e le minacce di morte | il servizio di Giulio Golia | Video Mediaset

Simona Ventura a Le Iene 2025: il caso della conduttrice minacciata di morte da un uomo che è un paziente psichiatrico con manie di persecuzione. Le Iene 2025, Simona Ventura minacciata di morte? Tutta la verità. La Iena Giulio Golia ha incontrato l’uomo che da anni minaccia di morte Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi. La conduttrice alcuni giorni fa aveva denunciato il caso ai microfoni di Dentro La Notizia da Gianluigi Nuzzi dicendo: “ ho chiesto a Giovanni di denunciare nel momento in cui questo stalker ha cominciato, nei suoi deliri, ad attaccare la nostra famiglia. Sicuramente si tratta di una persona che non sta bene, che ha bisogno di un aiuto forte, ma in quel momento mi sono resa conto che c’era un’escalation e ho avuto paura, possono succedere cose gravi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

