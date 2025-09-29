Le Iene 2025 il monologo di Maria Giulia D’Amico | sono figlia di una madre single | Video Mediaset

Maria Giulia D’Amico a Le Iene 2025 è stata protagonista di un sentito monologo su un tema importante e di strettissima attualità: quello della procreazione assistita. Ecco cosa ha detto. Il monologo di Maria Giulia D’Amico a Le Iene Show 2025. “ Oggi sono qui, viva, in carne e ossa, ma se l’articolo 5 della legge 40 fosse stato in vigore già nel 1994 non sarei mai nata “. Inizia così il monologo di Maria Giulia D’Amico a Le Iene Show 2025. La giovane parla di un tema delicato, ma di cui è rappresentante: quello della procreazione assistita. “ Sono figlia di una madre single che mi ha avuto grazie alla procreazione medicalmente assistita ” – racconta Maria Giulia precisando – “ una possibilità che a dieci anni dalla mia nascita è stata messa fuori legge, bandita, negata, come se noi valessimo meno, come se ci mancasse qualcosa “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

