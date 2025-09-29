Le grotte del Monte Cucco nella mostra del gruppo Speleo del Cai di Sansepolcro

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrare nelle viscere del Monte Cucco, una delle aeree speleologiche più importanti d’Europa, perlustrare metro per metro la forra del Rio Freddo e scoprire nuove grotte. Il gruppo valtiberino Cens Speleo del Cai di Sansepolcro da oltre quarant’anni esplora gallerie e caverne, sulle tracce di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grotte - monte

Cina: restauratore di reperti culturali dedica 40 anni alle grotte del Monte Maiji

Il Monte Cucco e le sue grotte, mostra fotografica del Cai di Sansepolcro

grotte monte cucco mostraIl Monte Cucco e le sue grotte, mostra fotografica del Cai di Sansepolcro - La mostra, organizzata da Comune di Sansepolcro, sezione Cai di Sansepolcro e gruppo speleo Valtiberino Cens, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il sabato e la ... Da lanazione.it

Messa nelle grotte del Monte Cucco. Celebrata la festa di San Benedetto - Nella “Sala Cattedrale” delle grotte del Monte Cucco, l’affascinante e celebre complesso ipogeo di fama mondiale, orgoglio dell’omonimo Parco Regionale, come avviene ormai dal 2009, è stata celebrata ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Grotte Monte Cucco Mostra