Le grotte del Monte Cucco nella mostra del gruppo Speleo del Cai di Sansepolcro

Entrare nelle viscere del Monte Cucco, una delle aeree speleologiche più importanti d’Europa, perlustrare metro per metro la forra del Rio Freddo e scoprire nuove grotte. Il gruppo valtiberino Cens Speleo del Cai di Sansepolcro da oltre quarant’anni esplora gallerie e caverne, sulle tracce di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: grotte - monte

Cina: restauratore di reperti culturali dedica 40 anni alle grotte del Monte Maiji

Il Monte Cucco e le sue grotte, mostra fotografica del Cai di Sansepolcro

Sul Monte Vingiolo il tempo sembra essersi fermato. In queste grotte, abitate sin dal Paleolitico superiore, popoli diversi trovarono rifugio e vita. Un crocevia di influenze tra Oriente e Occidente, che nei secoli ha generato un patrimonio di arte, cultura e spiritual - facebook.com Vai su Facebook

Il Monte Cucco e le sue grotte, mostra fotografica del Cai di Sansepolcro - La mostra, organizzata da Comune di Sansepolcro, sezione Cai di Sansepolcro e gruppo speleo Valtiberino Cens, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il sabato e la ... Da lanazione.it

Messa nelle grotte del Monte Cucco. Celebrata la festa di San Benedetto - Nella “Sala Cattedrale” delle grotte del Monte Cucco, l’affascinante e celebre complesso ipogeo di fama mondiale, orgoglio dell’omonimo Parco Regionale, come avviene ormai dal 2009, è stata celebrata ... Riporta lanazione.it