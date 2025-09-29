Le frecce tricolori sorvolano i cieli di Milano

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina 29 settembre i cieli di Milano sono stati attraversati dalle Frecce Tricolori, una ricognizione "preparatoria" in vista del grande show di mercoledì 1° ottobre per la festa dei cento anni dell'Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

