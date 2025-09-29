Le Feste Antonacci sul palco di Spazio Marte con ' Uomini Cani Gabbiani'

Cesenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende forma la stagione concertistica autunnale che l’associazione RetroPop Live organizza all’interno dello Spazio Marte. Domenica 23 novembre arrivano a Cesena Le Feste Antonacci, per il loro unico concerto in Romagna del tour che li vede portare sui palchi di tutta Italia, dal vivo, il loro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: feste - antonacci

Le Feste Antonacci, ultimo album e debutto live a Firenze: “Dietro l’apparenza spensierata ci sono verità scomode”

Propaganda Live vola su Gaza con Ora è meglio di prima: testo e significato della canzone de Le feste Antonacci

feste antonacci palco spazioLe Feste Antonacci in concerto allo Spazio 211 - Mercoledì 19 novembre 2025 allo sPAZIO211 di Torino arrivano Le Feste Antonacci, una delle realtà più originali e divertenti della nuova scena pop indipendente italiana. Lo riporta mentelocale.it

feste antonacci palco spazioLe Feste Antonacci in concerto allo Spazio Marte - L’associazione Retropop Live annuncia il concerto di ‘Le Feste Antonacci’ il prossimo 23 novembre allo Spazio Marte di Cesena (via Corbari 175). Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Feste Antonacci Palco Spazio