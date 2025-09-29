Le elezioni farsa in Moldavia | vince la paladina del World Economic Forum ennesima riprova di chi comanda nel mondo occidentale
Com'è possibile chiamare elezioni democratiche una simile pagliacciata? Maria Sandu è riuscita nel suo intento di mantenere il suo Paese – la Moldavia – nell'orbita americana. L'economista moldava, beniamina del World Economic Forum (nella fotografia insieme a Klaus Schwab), ha usato tutti me. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
A Cassano allo Ionio anche in queste elezioni regionali assistiamo alla solita farsa: movimenti che tre mesi fa alle elezioni comunali si lanciavano insulti come acerrimi avversari oggi, con consiglieri sparpagliati in gruppi diversi, scoprono improvvisamente la f
Elezioni in Siria, la farsa di Al Shaara Cominciano oggi e finiscono il 20 le elezioni legislative in Siria: non sono elezioni dirette, i deputati, due terzi, sono scelti da comitati nominati da Al Shaara e un terzo scelti dallo stesso presidente. Inoltre non si vota nel Ro
Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti. L'opposizione chiama la piazza e denuncia brogli - Il Pas ottiene la maggioranza in Parlamento con il 50,03% dei voti.
Elezioni in Moldova, partito filoeuropeo vince con oltre il 50% dei voti - Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi.