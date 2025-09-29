Le due stragi la memoria di Donatella e la versione del mostro | 50 anni fa il massacro del Circeo

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’auto corre di notte lungo la Pontina. Tre ragazzi della Roma bene, vent’anni e l’arroganza di chi crede di possedere il mondo, inseguono un’idea oscura di divertimento. Ridono, fumano, guardano le due ragazze sul sedile posteriore. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez hanno accettato di seguirli fino a San Felice Circeo, senza immaginare che quella strada segna il confine tra la vita e l’inferno. È settembre del 1975, l’Italia vive ancora l’illusione del benessere, la spensieratezza di una generazione che vuole lasciarsi alle spalle il piombo e le tensioni. Ma dentro quella villa bianca, a picco sul mare, il futuro si tinge di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

le due stragi la memoria di donatella e la versione del mostro 50 anni fa il massacro del circeo

© Ilgiornale.it - Le due stragi, la memoria di Donatella e la versione del mostro: 50 anni fa il massacro del Circeo

In questa notizia si parla di: stragi - memoria

Vincanta, la Memoria che resiste. Il teatro nel borgo narra le stragi

La Memoria non si ferma. Quelle stragi apuane del settembre 1944

Cerca Video su questo argomento: Due Stragi Memoria Donatella