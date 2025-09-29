Le cure territoriali sono e saranno sempre di più l’asse portante del nostro sistema pubblico

«La medicina di territorio è e sarà sempre di più l'asse portante del sistema sanitario pubblico dell'Emilia-Romagna. E' una sfida ambiziosa, che vogliamo vincere con l'aiuto di tutte le componenti coinvolte in un'ottica di valorizzazione delle professionalità e delle competenze, che sappia.

Aggressioni in crescita, nuovi modelli territoriali di assistenza e necessità di strumenti innovativi: la sicurezza degli operatori sanitari è oggi una priorità per garantire la continuità delle cure.

Anziani, rinuncia alle cure fino al 40% per chi non riesce ad arrivare a fine mese - Dopo la pandemia migliora il dato sugli over 65 che non si sottopongono a visite necessarie ma il Sud è sempre in affanno (23%) e in tutta Italia la povertà e le liste d'attesa tagliano fuori dal Ssn

Anziani. Migliora la "rinuncia alle cure", ma persistono disuguaglianze territoriali e socioeconomiche. I dati della sorveglianza Iss - Con l'approssimarsi della Giornata Internazionale dell'Anziano (1° ottobre), l'Istituto superiore di sanità (Iss) diffonde i più recenti dati della sorveglianza Passi d'Argento, con un bilancio che po