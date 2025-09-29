Su Canale 5 è ufficialmente partita la nuova edizione del Grande Fratello, il reality show più longevo della televisione italiana. Tra i concorrenti, però, c’è già chi ha catturato l’attenzione del pubblico: Donatella Mercoledisanto. Quarantasei anni, spumeggiante e pugliese, Donatella è stata tra le prime a varcare la Porta Rossa, conquistando subito simpatia e curiosità. La sua personalità vivace e il modo diretto di relazionarsi con gli altri coinquilini l’hanno già resa una protagonista indiscussa di questa edizione. La conduttrice Simona Ventura, alla guida della trasmissione, ha sottolineato che ci sarà spazio per raccontare dettagli più profondi della vita della concorrente, rimandando a un momento successivo un episodio importante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Le colpe dei genitori…”. Grande Fratello, quella frase shock di Simo che dice tutto: chi è davvero Donatella