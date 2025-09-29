Le Casette dell’Acqua di Lario Reti Holding | diamo i numeri!
Le Casette dell’Acqua di Lario Reti Holding sono un’iniziativa simbolo del nostro impegno per il territorio e per la sostenibilità ambientale. Nata con il nome Acqua ControCorrente, l’iniziativa mira ad installare punti di erogazione in scuole, biblioteche, palestre e spazi pubblici della provincia di Lecco. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: promuovere una cultura dell’acqua pubblica, sicura e di qualità, riducendo allo stesso tempo il consumo di plastica e rafforzando il legame tra cittadini e servizio idrico. Il problema: troppa plastica monouso! Una recente ricerca realizzata dallo Studio Ambrosetti ha confermato che l’acqua del rubinetto in Italia è tra le migliori d’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: casette - acqua
Problemi nell'utilizzo delle casette dell’acqua: scatta la ricerca di un nuovo gestore del servizio
Casette dell'acqua sempre più utilizzate, i primi sei mesi del 2025 fanno registrare un ulteriore incremento
Installate altre due casette dell'acqua: per un mese l'erogazione sarà illimitata per tutti
Continuiamo il nostro tour tra le nuove casette dell’acqua inaugurate oggi sul territorio di Ottaviano. In questo video ci troviamo a via C. Ottaviano Augusto dello Stato, un altro punto in cui i cittadini potranno usufruire di acqua di qualità a costi contenuti, nel risp - facebook.com Vai su Facebook
Lario Reti Holding conferma l’impegno nei confronti di qualità, ambiente e sicurezza grazie ad un approccio integrato alla gestione - Lario Reti Holding ha recentemente ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 45001:2023, rilasciata dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che definisce i requisiti ... Come scrive ilgiorno.it
Lario Reti holding, bilancio in rosso: tariffe dell'acqua più care - Pesa l’esplosione dei costi dell’energia elettrica necessaria per pompare dal sottosuolo e depurare Lecco, 17 novembre 2022 - ilgiorno.it scrive