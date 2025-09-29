le ballerine con borchie di elisabetta canalis sono le scarpe cool da indossare durante le ottobrate

Le ballerine con borchie di Elisabetta Canalis sono le scarpe più cool del momento, da indossare per tutto l’autunno (e non solo). Fashion e comodissime, sono il pezzo da mettere nel tuo armadio a Ottobre da usare in qualsiasi occasione con abbinamenti che vanno dallo chic allo sportivo. Visualizza questo post su Instagram Da sempre appassionata di moda, Elisabetta Canalis ha sfoggiato nel suo ultimo viaggio (documentato su Instagram) delle scarpe insolite. Si tratta di ballerine con le borchie super femminili, ma dal sapore rock. Per l’occasione la modella, attrice e conduttrice ha scelto un modello flat, particolarmente comodo, abbinandolo ad un completo color senape perfetto per aggiungere un tocco romantico al look. 🔗 Leggi su Dilei.it

