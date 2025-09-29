LDA in concerto a Sturno

Sale l’attesa a Sturno per il grande evento musicale di domani, martedì 30 settembre, in occasione dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo. La serata promette emozioni forti con l’arrivo sul palco di LDA, giovane artista napoletano in continua ascesa, pronto a incantare il pubblico con la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

