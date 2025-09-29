12 punti in 5 gare sono un bottino per il quale chiunque avrebbe fatto firma alla vigilia del campionato, considerati i tanti cambiamenti che la Roma ha fatto quest’estate. Una squadra quella di Gasperini solida, efficace, a tratti bella da vedere ed anche assistita dalla buona sorte, come nell’ultima sfida contro il Verona. Quella che in questo momento non sta avendo la Lazio, sicuramente mal gestita, visto le note vicende che hanno portato al blocco del mercato, ma anche un po’ sfortunata in queste prima partite di Serie A. Questa sera i biancocelesti saranno di scena a Genova, ma nel frattempo Lotito sembra volerle provare tutte per allontanare la iella. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio sfortunata? Lotito le prova tutte: farà benedire la squadra