Lazio sfortunata? Lotito le prova tutte | farà benedire la squadra
12 punti in 5 gare sono un bottino per il quale chiunque avrebbe fatto firma alla vigilia del campionato, considerati i tanti cambiamenti che la Roma ha fatto quest’estate. Una squadra quella di Gasperini solida, efficace, a tratti bella da vedere ed anche assistita dalla buona sorte, come nell’ultima sfida contro il Verona. Quella che in questo momento non sta avendo la Lazio, sicuramente mal gestita, visto le note vicende che hanno portato al blocco del mercato, ma anche un po’ sfortunata in queste prima partite di Serie A. Questa sera i biancocelesti saranno di scena a Genova, ma nel frattempo Lotito sembra volerle provare tutte per allontanare la iella. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: lazio - sfortunata
Pellegrini si riprende la Roma, il derby è giallorosso: Lazio ko e sfortunata
TmwRadio. . De Paola:" Quelle di Pellegrini una favola. Lazio sfortunata ma situazione complicata..." Ascolta l'intervento - facebook.com Vai su Facebook
#Lazio sfortunata alla fine del secondo tempo col palo preso da #Cataldi. L’errore di #Dia clamoroso. #LazioRoma #SerieA - X Vai su X
Lazio anche sfortunata, Lotito prova la carta della religione. Farà benedire la squadra - Claudio Lotito le sta provando tutte per risollevare la sua Lazio, anche la strada della connessione spirituale con gli elementi religiosi. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Tommaso Paradiso ancora contro Lotito: "Questa non è la lotitese, questa è la Lazio" - L'ex frontman dei TheGiornalisti si è scagliato nuovamente contro la proprietà biancoceleste esprimendo tutto il malumore della tifoseria verso la gestione del numero uno del club definendola un seque ... Riporta romatoday.it