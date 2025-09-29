Lazio retroscena Lotito | vuole far benedire la squadra per scacciare il malocchio

. La curiosa idea del patron biancoceleste Un avvio di stagione da incubo, un derby perso che brucia ancora e una sfortuna che sembra essersi accanita sulla squadra. In casa Lazio l’atmosfera è pesante. Con tre sconfitte nelle prime quattro partite di campionato, la squadra di Maurizio Sarri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, retroscena Lotito: vuole far benedire la squadra per scacciare il malocchio

In questa notizia si parla di: lazio - retroscena

Striscioni a favore di Lotito (ma non da parte dei tifosi della Lazio). Svelato un retroscena clamoroso!

Derby, retroscena Lazio La discussione tra Sarri e Pedro dopo l’infortunio di Rovella - facebook.com Vai su Facebook

Derby, retroscena #Lazio: la discussione tra #Sarri e #Pedro dopo l'infortunio di #Rovella #ASRoma - X Vai su X

Lazio, l’ultima idea di Lotito: farà benedire la squadra - Dopo tre sconfitte e una sola vittoria nelle prime quattro giornate, il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe pensando di far benedire la squadra: il derby perso contro la Ro ... Come scrive msn.com

Lazio, Lotito rivela: «Voglio sempre fare il bene dei biancocelesti. Bisogna garantire…» - Lazio, Lotito racconta il suo percorso: «Non fu una scelta imprenditoriale, ma una sfida di vita» Un evento speciale si è tenuto a Formello, trasmesso da Radio Radicale: si tratta di «Itaca. Segnala lazionews24.com