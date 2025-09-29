Lazio derby dimenticato | comodo tris a Marassi Genoa dominato

Finisce 0-3 con le reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Padroni di casa raramente pericolosi, ma Provedel non concede nulla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio derby dimenticato comodo tris a marassi genoa dominato

© Gazzetta.it - Lazio, derby dimenticato: comodo tris a Marassi, Genoa dominato

In questa notizia si parla di: lazio - derby

