Lazio a Genova senza centrocampo
Aggrappati allo «stellone» che la leggenda lunga 125 anni di storia tramanda essere dalla parte della Lazio nei momenti peggiori. Fallimenti a un baratro, retrocessioni salvate all'ultimo momento, ebbene, quando si è sull'orlo del tracollo i tifosi si affidano al «satellite» salvavita. Solo lui può aiutare la Lazio TESTO-BASEperché stasera a Marassi contro il Genoa il club più antico della Capitale si trova di fronte a una pericolosa resa dei conti: con una classifica che comincia a preoccupare e una squadra incapace di riciclarsi mentalmente per un obiettivo minimale (arrivare in fretta a 40 punti). 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: lazio - genova
Lazio leader nel settore nautico: la Regione a Genova per promuovere la blue economy
‘QUELLI CHE…’ – Mattei: “A Genova uno spareggio. La Lazio è il Titanic, qualcuno ancora si ostina a suonare l’orchestrina” (AUDIO) https://radiosei.it/articolo/quelli-che-mattei-genova-spareggio-lazio-titanic-suonare-lorchestrina-audio/… - X Vai su X
Lazio, i convocati di Sarri per la trasferta di Genova: le scelte a centrocampo Continua qui https://ift.tt/ut1oG3i #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Lazio a Genova senza centrocampo - Aggrappati allo «stellone» che la leggenda lunga 125 anni di storia tramanda essere dalla parte della Lazio nei momenti peggiori. Scrive iltempo.it
Sarri in emergenza totale a Genova: si cerca il riscatto con un centrocampo da ridisegnare - Quando una nave è in mezzo alla tempesta, serve un abile Comandante per ricondurla in porto. Secondo ilmessaggero.it