L' avventura a Torino è sull' app ClueGo | una caccia al tesoro con enigmi e indovinelli sui luoghi visitati

Torinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molto più di un semplice tour, una vera e propria caccia al tesoro, unita a un'indimenticabile visita turistica.A proporla è ClueGo la web app che trasforma la visita di una città in un’avventura interattiva con un percorso fatto di enigmi, indizi e curiosità, alla scoperta dei luoghi più iconici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avventura - torino

Joao Mario Juventus: il terzino portoghese è atterrato a Torino! Comincia l’avventura in bianconero, le immagini – VIDEO

Arthur Gremio, il centrocampista ha lasciato Torino! Nuova avventura in prestito per il bianconero: l’indizio social e gli aggiornamenti sulla trattativa – FOTO

Zhegrova Juve, il nuovo colpo dei bianconeri è atterrato a Caselle! Inizia la sua nuova avventura a Torino, le prime immagini di Edon – VIDEO

L'avventura a Torino &#232; sull'app ClueGo: una caccia al tesoro con enigmi e indovinelli sui luoghi visitati - Molto più di un semplice tour, una vera e propria caccia al tesoro, unita a un'indimenticabile visita turistica. Lo riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Avventura Torino 232 Sull