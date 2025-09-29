Lavori sulla rete del gas | come cambia la viabilità a Pordenone

Pordenonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono cominciati oggi i nuovi interventi che porteranno a una serie di modifiche alla viabilità a Pordenone.  Da lunedì 29 settembre a martedì 7 ottobre 2025 in viale Treviso saranno eseguiti alcuni lavori da parte di Italgas Spa sulla rete del gas metano all’altezza dell’ingresso nord dellafiera. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - rete

Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità

Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua

Riprendono i lavori per rete idrica e fognaria in molte strade

Allacciamenti rete gas metano, anche a Bibbiena i lavori per abbattere i costi degli allacciamenti - Vagnoli: “Un lavoro importante per i cittadini alla fine del quale sarà asfaltata tutta la strada da piazza Garibaldi fino al cimitero Arezzo, 19 maggio 2025 – Il Comune di Bibbiena è tra i 74 comuni ... Lo riporta lanazione.it

Aliquota IVA per lavori di allacciamento alla rete gas - Scavi, installazione di tubazioni e opere ripristino sino al muro di cinta dell'abitazione possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%, ma l'IVA è del ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Rete Gas Cambia