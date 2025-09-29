Lavori in via Montebello protestano i residenti | Persi decine di posti auto inascoltate le nostre richieste

La scomparsa di numerosi posti auto in via Montebello sarà al centro dell'incontro fissato il prossimo 6 ottobre tra il comitato spontaneo degli abitanti della zona e l'assessora alla Mobilità, Giovanna Cepparello. Numerose saranno le proposte che verranno presentate all'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - montebello

Via Montebello, al via i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio con via Goito: come cambia la viabilità

Tuscania – Interruzione Idrica Giovedì 18/09, dalle 13:00 alle 20:00 Lavori su Via Varisco, Pierdomenico e Maccabei Autocisterna in Piazza Italia Zone non coinvolte: Montebello, Poggio Martino ? Possibili torbidità e cali di pressione al ripristino - X Vai su X

Traffico intenso, lavori in corso e un incidente nei pressi di Vago di Lavagno stanno causando gravi disagi alla circolazione. Segnalati rallentamenti e code tra San Martino Buon Albergo e Montebello, in entrambe le direzioni, verso Venezia e Milano. - facebook.com Vai su Facebook

Lavori tra via Dante e corso Montebello viabilità modificata - Sono iniziati i lavori di rifacimento del porfido in corso Leoniero nel tratto compreso fra via Dante e corso Montebello a Tortona. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it