Lavori in via Montebello protestano i residenti | Persi decine di posti auto inascoltate le nostre richieste

Livornotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di numerosi posti auto in via Montebello sarà al centro dell'incontro fissato il prossimo 6 ottobre tra il comitato spontaneo degli abitanti della zona e l'assessora alla Mobilità, Giovanna Cepparello. Numerose saranno le proposte che verranno presentate all'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Via Montebello, al via i lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio con via Goito: come cambia la viabilità

Lavori tra via Dante e corso Montebello viabilità modificata - Sono iniziati i lavori di rifacimento del porfido in corso Leoniero nel tratto compreso fra via Dante e corso Montebello a Tortona. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

