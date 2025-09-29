Lavori al vecchio faro i Tavoli del Porto | Vogliamo trasparenza e legalità
Fiumicino, 29 settembre 2025 – “A fronte dell’annuncio dei lavori di manutenzione nell’area del Faro di Fiumicino da parte di Fiumicino Waterfront che dureranno circa tre mesi ( leggi qui ), il Comitato Tavoli del Porto ribadisce con forza la necessità di chiarezza, legalità e partecipazione reale a tutela del territorio, della cittadinanza e della trasparenza amministrativa. Non ci limiteremo ad assistere passivamente ed esprimiamo i seguenti punti “, è quanto si legge in un comunicato dei Tavoli del Porto. Fiumicino Waterfront: “Parte la manutenzione straordinaria della diga foranea al vecchio faro” Monitoraggio e autorizzazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
