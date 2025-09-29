Lavoratori over 50 la maggior parte impiegata nell’istruzione PA e sanità I dati CNEL

Nel secondo trimestre 2025 il Cnel segnala che l’occupazione totale in Italia raggiunge 24,2 milioni, con un aumento di 226 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Il tasso di occupazione sale al 62,7?%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'indagine ISTAT sull'andamento dell'occupazione nel novembre 2024 certifica la crescita di circa 1,4 milioni di lavoratori over 50 rispetto al dicembre 2019, superiore a quella degli occupati totali (+ 1,05 milioni). Analizziamo il fenomeno.

1° ottobre al via la campagna vaccinale antinfluenzale gratuita per donne in gravidanza, bambini/e tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60, soggetti fragili e lavoratori a rischio. Dal 13 ottobre la vaccinazione sarà disponibile gratis per tutti.

Cnel, crescono occupati over 50, sono oltre 40% del totale - ROMA, 29 SET – Gli occupati over 50 crescono ancora e rappresentano ormai oltre il 40% delle persone al lavoro.

Cnel, sono gli over 50 a trainare il mercato del lavoro. I giovani fanno sempre più fatica - Occupazione in calo per i giovani tra i 15 e i 34 anni, dovuto soprattutto al calo tra chi ha tra i 15 e i 24 anni