L’Autolavaggio Obelisco diverte le famiglieUna grande oasi di pace da vivere tutti insieme

Quante volte abbiamo portato la nostra auto all’autolavaggio con il dubbio “resto ad aspettare o nel mentre mi occupo delle commissioni?”. C’è chi preferisce andare a fare la spesa, sbrigare delle faccende, farsi una passeggiata e chi invece attende che gli addetti abbiano terminato la pulizia della vettura, spesso anche per molto tempo se i veicoli in fila sono diversi. A Massa però, la visionaria Sara, ha ideato un luogo che potrebbe ispirarne tanti altri: l’Autolavaggio Obelisco. Qui l’attesa non è più tempo perso, ma occasione di svago, incontro e anche di gioco. Cresciuta con una forte passione per l’etologia, la ragazza è molto informata sulla cura e sull’addestramento degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

