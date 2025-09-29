L’auto lo investe sulla Modenese Trauma cranico

Brutto incidente ieri sera sulla via Modenese, all’altezza di Piazza dove un uomo è stato investito sulla strada. Il fatto è successo intorno alle 17. A dare l’allarme sono stati gli stessi familiari. L’uomo, 56 anni, stava attraversando la strada poco distante dalla sua abitazione, quando è stato investito da un’auto che sopraggiungeva da Pistoia. L’impatto, nonostante la bassa velocità dell’auto, è stato comunque violento e l’uomo è stato sbalzato, riportando ferite al braccio e alla testa. A soccorrerlo per primi sono state alcune persone presenti sul posto: un volontario e un medico che non erano in servizio e un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

