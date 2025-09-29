Lautaro da record | superato Sandro Mazzola! Il traguardo raggiunto dal capitano dei nerazzurri

Lautaro supera un altro giocatore storico! Il centravanti raggiunge 117 reti e raggiunge l’Olimpo dei nerazzurri: le ultime. La rete segnata contro il Cagliari all’Unipol Domus ha consegnato a Lautaro Martinez un nuovo traguardo storico con la maglia dell’ Inter. Il capitano argentino, classe 1997, ha infatti raggiunto quota 117 gol in Serie A, superando una leggenda come Sandro Mazzola e issandosi così al quinto posto solitario nella classifica marcatori all-time nerazzurra nel massimo campionato. Davanti a lui, ora, restano soltanto quattro monumenti della storia interista: Giuseppe Meazza, Benito Lorenzi, Istvan Nyers e Alessandro Altobelli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro da record: superato Sandro Mazzola! Il traguardo raggiunto dal capitano dei nerazzurri

