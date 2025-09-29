Arriva in Val Bidente il progetto ‘ Infermiere di Famiglia e Comunità ’, promosso dall’ Ausl Romagna nel distretto di Forlì. "L’infermiere di famiglia è la nuova figura pensata per migliorare l’ assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri. È il professionista responsabile dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità, con competenze specialistiche nell’area delle cure primarie e sanità pubblica. Un ambito di responsabilità per l’infermiere – si legge nella nota del distretto forlivese – che ha l’obiettivo di avvicinare le persone, specialmente quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ausl lancia l’infermiere di comunità