Laura Pausini omaggia Giorgio Armani e canta La mia storia tra le dita al gala Globo de Ouro 2025 – VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini è stata ospite ieri notte, domenica 28 settembre, al gala Globo de Ouro 2025 in Portogallo, al Coliseu dos Recreios di Lisbona, che premia i migliori professionisti del cinema, del teatro, della musica, della fiction, dell’intrattenimento, della comicità e della moda. L’artista ha indossato per l’occasione un meraviglioso abito Armani Privé, omaggio e ricordo del Signor Giorgio Armani. La Pausini ha proposto un medley di grandi successi (Io canto, Tra te e il mare, La solitudine) e l’ultimo brano “La mia storia tra le dita”, pubblicato in quattro lingue ed eseguito nella versione portoghese “Quem de nós dois”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

