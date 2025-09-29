Lauciello lascia Aquilonia | 13 anni di servizio tra comunità e legalità
Tempo di lettura: 2 minuti Il Luogotenente Angelo Michele Lauciello, 48enne originario di Canosa di Puglia (BT), lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Aquilonia per assumere un nuovo incarico al Comando Provinciale Carabinieri di Trani. Arruolato nel 1997, ha frequentato la Scuola Marescialli di Velletri e Firenze. Terminato il corso di formazione è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Cutro (KR), che ha retto per circa quattro anni, maturando una significativa esperienza in un contesto caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata. Successivamente ha assunto il Comando della Stazione di Aquilonia, ricoprendo l’incarico per tredici anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: lauciello - lascia
Regionali in Campania. Zannini lascia il Gruppo De Luca Presidente ed annuncia la sua adesione a Forza Italia. E, nelle prossime ore, arriveranno altri ingressi nel partito degli azzurri. #regionali2025 #forzaitalia #forzaitaliacampania #elezioniregionali2025 # - facebook.com Vai su Facebook
Aquilonia, cambio di guardia alla stazione carabinieri: per Lauciello incarico a Trani - Il Luogotenente Angelo Michele Lauciello, 48enne originario di Canosa di Puglia, lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Aquilonia per assumere un nuovo incarico al Comando Provinciale Carabin ... Riporta corriereirpinia.it