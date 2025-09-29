Tempo di lettura: 2 minuti Il Luogotenente Angelo Michele Lauciello, 48enne originario di Canosa di Puglia (BT), lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Aquilonia per assumere un nuovo incarico al Comando Provinciale Carabinieri di Trani. Arruolato nel 1997, ha frequentato la Scuola Marescialli di Velletri e Firenze. Terminato il corso di formazione è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Cutro (KR), che ha retto per circa quattro anni, maturando una significativa esperienza in un contesto caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata. Successivamente ha assunto il Comando della Stazione di Aquilonia, ricoprendo l’incarico per tredici anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lauciello lascia Aquilonia: 13 anni di servizio tra comunità e legalità