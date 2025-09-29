L’attuale sindaco Eric Adams si ritira dalle elezioni a New York Si riapre la sfida tra Mamdani e Cuomo

Il sindaco uscente di New York, Eric Adams, non correrà per un secondo mandato alle elezioni locali. A cinque settimane dal voto del 4 novembre, Adams ha annunciato il ritiro dalla campagna elettorale dopo che si era ripresentato come indipendente per evitare le primarie tra candidati democratici. Nonostante i sondaggi deludenti e le pressioni del Partito democratico, non solo aveva rifiutato di dimettersi, ma aveva continuato a sostenere di voler portare avanti la sua candidatura senza sigle di partito. Il ritiro riapre la partita elettorale, facendo perdere terreno al candidato Dem Zorhan Mamdani (vincitore delle primarie), in vantaggio secondo i sondaggi, contro l’ex governatore dello stato Andrew Cuomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

