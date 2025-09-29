L’attacco ibrido russo sull’Europa non è l’inizio di una guerra Parla Camporini
Da ormai diverse settimane in Europa si moltiplicano eventi preoccupanti: droni che entrano nei confini polacchi, avvistamenti di quadricotteri nei paraggi delle infrastrutture critiche nel Baltico, attacchi informatici contro gli aeroporti e la violazione dello spazio aereo estone da parte di due caccia. Episodi difficili da liquidare come semplici coincidenze. Tutti gli indizi portano a Mosca, che punta proprio sul panico per destabilizzare le società europee. Ma la situazione potrebbe essere meno grave di quanto non si pensi. Airpress ne ha parlato con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: ibrido - russo
Danimarca, allarme droni vicino agli aeroporti. Il ministro della Difesa: “Attacco ibrido, nessuna prova di coinvolgimento russo”
