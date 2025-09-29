Tempo di lettura: 2 minuti Approvato il protocollo d’intesa “ Screening per la prevenzione del tumore della mammella” tra l’ ASL Salerno e i Centri di Radiologia definitivamente accreditati, finalizzato a potenziare l’offerta di prevenzione oncologica alla popolazione della provincia di Salerno. Tale protocollo d’intesa, di cui è referente il dr. Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini dell’Asl, è stato stipulato con i Centri di Radiologia definitivamente Accreditati attraverso il SNR (Sindacato Nazionale Radiologi). Lo scopo è quello di potenziare l’offerta di prevenzione oncologica in maniera omogenea e capillare su tutto il territorio Provinciale, in modo da garantire anche nelle zone più distanti dai centri di erogazione pubblici attivi un’offerta adeguata, e rendere quanto più vicina possibile alla popolazione la prevenzione oncologica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Asl Salerno amplia l’offerta per la prevenzione del tumore della mammella