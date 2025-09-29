L'asilo degli orrori a Montevarchi | condannati Comune e titolare 1.2 milioni di risarcimento

Il Tribunale di Arezzo ha condannato la titolare di un asilo nido privato di Montevarchi e il Comune a risarcire 7 famiglie per i maltrattamenti subiti dai bambini tra 1 e 3 anni. La cifra complessiva può superare 1,2 milioni di euro. Il Comune annuncia ricorso in appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

