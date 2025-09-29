Lasciata dal fidanzato si lancia dalla finestra sua madre l'afferra per i piedi e la salva dal suicidio

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura per una 21enne che ha tentato il suicidio vicino Piazza Vittorio a Roma. Sua madre l'ha afferrata dal piedi mentre cercava di lanciarsi dalla finestra dopo una chiamata del fidanzato che l'ha lasciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

