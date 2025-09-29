Lascia una figlia piccola | chi era il giovane Aaron morto a Vada mentre era in apnea

Cecina (Livorno), 29 settembre 2025 – E’ profondo a Trieste il cordoglio per una tragedia avvenuta davanti alla costa livornese, a circa tre miglia dalla spiaggia di Vada. Lì dove Aaron Ursich, 31 anni, grande appassionato di immersioni e pesca in apnea, è morto per le conseguenze, con ogni probabilità, di un malore. Era immerso in una zona poco profonda ma gli amici con cui era non lo hanno visto risalire. Sono stati loro a scoprire il corpo sul fondo. Nonostante l’attivazione di tutti i mezzi di soccorso non c’è stato niente da fare. E’ una tragedia che si abbatte sulla costa toscana quella accaduta domenica 29 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

