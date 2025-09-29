Lascia i rifiuti per strada Denunciata una 58enne
Abbandonava in continuazione ingenti quantità di rifiuti in via Solferino. La protagonista, una donna di 58 anni residente nel Comasco, è stata denunciata dalla polizia locale. Rischia di pagare fino a 18mila euro. Da tempo gli agenti stavano cercando di risalire all’autore del gesto incivile. In via Solferino, del resto, erano stati trovati rifiuti in più occasioni. Non un semplice sacchetto, bensì quantità più importanti. L’attività di accertamento, sia con il pattugliamento dell’area sia grazie alla videosorveglianza, ha permesso di risalire alla donna. Svolge l’attività saltuaria di pulizia in uno stabile situato proprio in quella via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lascia - rifiuti
Gelsia lascia i rifiuti sotto casa. L’ex assessore pretende le scuse
Svuota la cantina e lascia i rifiuti in strada: rischia una multa fino a 10mila euro
Dal contrasto ai traffici illeciti di rifiuti alla sensibilizzazione nelle scuole, il comandante del NOE lascia il Salento per un nuovo incarico a Taranto - facebook.com Vai su Facebook
Inquilino lascia #Rifiuti? Il proprietario non paga: una sentenza che fa chiarezza - https://laleggepertutti.it/743921_inquilino-lascia-rifiuti-il-proprietario-non-paga-una-sentenza-che-fa-chiarezza… - - X Vai su X
Svuota la cantina e lascia i rifiuti in strada: rischia una multa fino a 10mila euro - Svuota la cantina e anziché portare i rifiuti negli appositi centri di raccolta, li abbandona in strada vicino ai cassonetti. ilrestodelcarlino.it scrive
Svuota la cantina e abbandona tutto in strada: denunciato, rischia una multa sino a 10mila euro - Tutto in strada, sul marciapiede accanto ai cassonetti dei rifiuti, in via Piana, nel quartiere San Donato - Come scrive bologna.repubblica.it