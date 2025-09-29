lascia i rifiuti per strada denunciata una 58enne

Abbandonava in continuazione ingenti quantità di rifiuti in via Solferino. La protagonista, una donna di 58 anni residente nel Comasco, è stata denunciata dalla polizia locale. Rischia di pagare fino a 18mila euro. Da tempo gli agenti stavano cercando di risalire all’autore del gesto incivile. In via Solferino, del resto, erano stati trovati rifiuti in più occasioni. Non un semplice sacchetto, bensì quantità più importanti. L’attività di accertamento, sia con il pattugliamento dell’area sia grazie alla videosorveglianza, ha permesso di risalire alla donna. Svolge l’attività saltuaria di pulizia in uno stabile situato proprio in quella via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

