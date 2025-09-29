L’arte della ceramica? S’impara e si ammira a Villa Della Porta Bozzolo | lezioni e collezioni antiche in mostra

Casalzuigno (Varese), 29 settembre 2025 – Una mostra mercato con dimostrazioni, laboratori oltre alle visite guidate speciali che coinvolgerà artigiani, artisti e collezionisti con le loro creazioni di artigianato contemporaneo e pezzi di antiquariato tra sculture, complementi d’arredo e oggetti d’uso quotidiano. È la prima edizione di "Ceramica" che si terrà sabato 4 e domenica 5 ottobre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (Varese) in occasione dell'ultimo fine settimana di apertura della mostra "Andloviz, Biancini, Campi: l'Abc della Società Ceramica Italiana", organizzata dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con l’Associazione culturale “Amici del MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico” di Laveno Mombello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

