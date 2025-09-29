L’arrivo di liam neeson in the naked gun su paramount plus il 30 settembre

il debut in streaming di “the naked gun” del 2025. Il film comico del 2025, “The Naked Gun”, sta per essere reso disponibile sulle piattaforme di streaming, segnando un importante momento per gli appassionati di commedie e franchise iconici. Questo rebootsequel della celebre saga degli anni ’80, interpretato da Liam Neeson nel ruolo di Frank Drebin Jr., ha ottenuto un grande successo al botteghino e si prepara a conquistare anche il pubblico digitale. una commedia che ha riscosso successo a livello mondiale. Il film ha incassato oltre 102 milioni di dollari a livello globale, dimostrando l’interesse verso questa rivisitazione moderna di un classico dell’umorismo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L’arrivo di liam neeson in the naked gun su paramount plus il 30 settembre

In questa notizia si parla di: arrivo - liam

“Papà stai tranquillo, arrivo”: così Liam è morto in montagna a 15 anni

Liam Hemsworth parla per la prima volta delle polemiche sul suo arrivo in The Witcher 4 al posto di Henry Cavill. All’annuncio del cambio di interprete per Geralt di Rivia, molti fan non l’hanno presa bene, anche perché Cavill aveva già lasciato Superman a D - facebook.com Vai su Facebook

il 20 Settembre 2019 Liam Gallagher pubblica “Why Me? Why Not”, il suo secondo album in studio. Il titolo del disco deriva dal nome di due dipinti di John Lennon. Il primo, dal nome “Why Me?”, fu acquistato da Gallagher durante una mostra su Lennon tenuta - X Vai su X

Liam Neeson parla di The Ice Road 2 e ammette: "Sono fortunato: ricevo ancora script a 72 anni" - Parlando del prossimo capitolo della storia, Liam Neeson ha dichiarato: "Il secondo film è ambientato in Nepal, e nelle piccole strade che portano all'Himalaya e al Monte Everest. Scrive movieplayer.it

Liam Neeson sarà un carcerato alla ricerca della libertà in The Riker's Ghost di Neil Jordan - Per adesso (tramite Deadline) sappiamo solamente che Liam Neeson vestirà i panni di un detenuto vicino alla sua libertà, obbligato a far evadere un terrorista dal centro di detenzione in cui è ... Riporta movieplayer.it