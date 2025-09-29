L' arma per il global strike Come funziona il missile nucleare cinese DF-5C

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla recente parata militare tenutasi a Pechino era presente una formazione di missili DF-5C, l'ultima variante della serie DF-5, il primo missile balistico intercontinentale (ICBM) a lungo raggio sviluppato dalla Cina. Certo, l'esercito cinese può contare anche sul DF-61, DF-31BJ e sul DF-41, ma il vero jolly nella deterrenza nucleare del Dragone coincide con le ultime varianti del DF-5, in grado di raggiungere l'intero territorio continentale degli Stati Uniti. Ma cosa sappiamo veramente di quest'arma? E perché è così importante? Il super missile della Cina. Come ha spiegato il South China Morning Post in un lungo approfondimento, il DF-5 originario è entrato in servizio nel 1981, ed è il primo missile balistico intercontinentale cinese sviluppato come parte della serie di missili terra-terra Dongfeng (traducibile in italiano come "vento dell'est"). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l arma per il global strike come funziona il missile nucleare cinese df 5c

© Ilgiornale.it - "L'arma per il global strike". Come funziona il missile nucleare cinese DF-5C

In questa notizia si parla di: arma - global

arma global strike funziona"L'arma per il global strike". Come funziona il missile nucleare cinese DF-5C - 5C, super missile intercontinentale con 12 testate MIRV e gittata capace di colpire l'intero territorio degli Stati Uniti (e non solo) ... Come scrive msn.com

Cos’è e come funziona l’Iron Beam, la potentissima arma laser che verrà schierata da Israele - Israele ha annunciato di aver accelerato lo sviluppo dell’Iron Beam, una rivoluzionaria arma laser di difesa aerea che spara raggi da 100 kW di potenza. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Arma Global Strike Funziona