L' arma per il global strike Come funziona il missile nucleare cinese DF-5C

Alla recente parata militare tenutasi a Pechino era presente una formazione di missili DF-5C, l'ultima variante della serie DF-5, il primo missile balistico intercontinentale (ICBM) a lungo raggio sviluppato dalla Cina. Certo, l'esercito cinese può contare anche sul DF-61, DF-31BJ e sul DF-41, ma il vero jolly nella deterrenza nucleare del Dragone coincide con le ultime varianti del DF-5, in grado di raggiungere l'intero territorio continentale degli Stati Uniti. Ma cosa sappiamo veramente di quest'arma? E perché è così importante? Il super missile della Cina. Come ha spiegato il South China Morning Post in un lungo approfondimento, il DF-5 originario è entrato in servizio nel 1981, ed è il primo missile balistico intercontinentale cinese sviluppato come parte della serie di missili terra-terra Dongfeng (traducibile in italiano come "vento dell'est").

