L’argento olimpico e mondiale Nadia Battocletti alla corsa dei castelli trieste

TRIESTE – Mesi fa sembrava solo un sogno, invece è tutto vero: la vicecampionessa olimpica e mondiale, nonché campionessa europea, Nadia Battocletti correrà sulle strade di Trieste nella nona Corsa dei Castelli, richiamando il tifo di quanti scenderanno in strada per applaudire, tifare e trovare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it