L’argento olimpico e mondiale Nadia Battocletti alla corsa dei castelli trieste
TRIESTE – Mesi fa sembrava solo un sogno, invece è tutto vero: la vicecampionessa olimpica e mondiale, nonché campionessa europea, Nadia Battocletti correrà sulle strade di Trieste nella nona Corsa dei Castelli, richiamando il tifo di quanti scenderanno in strada per applaudire, tifare e trovare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Il campione di canottaggio ferrarese. Anche l’argento olimpico Rambaldi sarà tedoforo per ’Cortina 2026’
Marco Bonamico è morto a 68 anni: il basket italiano piange il ‘Marine’, argento olimpico e oro mondiale
Angela Andreoli: "Io, l'argento olimpico, Vanessa Ferrari e... Los Angeles"
A tu per tu con Angela Andreoli, argento olimpico nella ginnastica artistica: dal rapporto con Vanessa Ferrari al grande sogno Los Angeles L'intervista completa con Angela Andreoli la trovate su Gazzetta.it #tuttincampo
Classe 2003, oro e argento olimpico nella ginnastica artistica a Parigi 2024, racconta la sua vita dentro e fuori la pedana in un diario che racconta storia e passione per lo sport
L’argento olimpico e mondiale Nadia Battocletti alla Corsa dei Castelli Trieste - Domenica 19 ottobre in gara l’azzurra Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale. Riporta tuttosport.com
Nadia Battocletti come Mennea e Panetta: due medaglie nello stesso Mondiale! - Nadia Battocletti non è più solamente la regina del mezzofondo europeo, capace di sorprendere le africane in volata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con ... Si legge su oasport.it