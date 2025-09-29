L’argento olimpico e mondiale Nadia Battocletti alla corsa dei castelli trieste

TRIESTE – Mesi fa sembrava solo un sogno, invece è tutto vero: la vicecampionessa olimpica e mondiale, nonché campionessa europea, Nadia Battocletti correrà sulle strade di Trieste nella nona Corsa dei Castelli, richiamando il tifo di quanti scenderanno in strada per applaudire, tifare e trovare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

