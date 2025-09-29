L' arcivescovo Bruno Forte alle celebrazioni per San Franceso ad Assisi | parteciperà anche la presidente Meloni

Parteciperà anche l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, sabato 4 ottobre, ad Assisi, alle celebrazioni per il patrono d'Italia, San Francesco, alla presenza della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Nell'occasione, la comunità dei frati del Sacro Convento ospiterà i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

