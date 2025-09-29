L’architetto Federico Riva entra nella Giunta comunale di Nibionno
A seguito delle dimissioni del consigliere Marco Beccalli, avvenute per motivi personali, l’Architetto Federico Riva è stato nominato nuovo assessore del Comune di Nibionno.“La scelta è maturata in vista della prossima scadenza dell’attuale Piano di Governo del Territorio (Pgt) e della necessità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: architetto - federico
Inchiesta sull'urbanistica, l'architetto brianzolo Federico Pella interrogato per più di un'ora
Federico Pella, l'architetto brianzolo indagato nell'inchiesta sull'urbanistica si dimette
Inchiesta sull'urbanistica, l'architetto brianzolo Federico Pella interrogato per più di un'ora
Nibionno. L’architetto Federico Riva entra ufficialmente nella Giunta comunale https://lecconotizie.com/politica/oggiono-politica/nibionno-larchitetto-federico-riva-entra-ufficialmente-nella-giunta-comunale/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Monte Sant’Angelo La Stazione di Monte Sant’Angelo, interamente progettata dall’artista-architetto Anish Kapoor, collegherà la sede della Federico II e il Rione Traiano con il centro cittadino e con i Campi Flegrei. L’Ateneo, inoltre, sta realizzando un’area at - facebook.com Vai su Facebook
La scelta di Federico Riva per allenarsi in modo più professionale - Negli ultimi sette giorni il giovane talento azzurro ha messo in bacheca due risultati di altissimo livello tecnico. Come scrive gazzetta.it