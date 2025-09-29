L’architetto Federico Riva entra nella Giunta comunale di Nibionno

Leccotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito delle dimissioni del consigliere Marco Beccalli, avvenute per motivi personali, l’Architetto Federico Riva è stato nominato nuovo assessore del Comune di Nibionno.“La scelta è maturata in vista della prossima scadenza dell’attuale Piano di Governo del Territorio (Pgt) e della necessità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: architetto - federico

