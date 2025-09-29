Lara Brenda e Morena | le tre ragazze torturate e uccise in diretta social

Migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires, in Argentina, per chiedere giustizia per Lara, Brenda, Morena, le tre ragazze torturate e uccise in diretta social. I loro corpi sono stati rinvenuti mercoledì scorso nel cortile di un'abitazione: secondo le autorità locali il loro brutale. 🔗 Leggi su Today.it

Un invito a una festa si è trasformato in una trappola mortale per Brenda, Morena e Lara. Il Paese scende in piazza gridando “Ni Una Menos”. - facebook.com Vai su Facebook

Brenda, Morena e Lara torturate e uccise: l'orrore trasmesso in diretta sui social, i corpi mutilati ritrovati dopo 5 giorni - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Buenos Aires per chiedere giustizia per le tre giovani donne, due ventenni e una quindicenne, torturate e uccise in diretta social, in un ... Da leggo.it

Trappola mortale dei narcos: tre ragazze invitate a una festa poi torturate e uccise a Buenos Aires - Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez sono state brutalmente torturate e uccise a Buenos Aires dopo essere state invitate a una festa ... Scrive fanpage.it