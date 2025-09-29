L' Appia a cavallo | la passeggiata con degustazioni e assaggi

Brindisireport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per celebrare l'Appia Day, l'associazione sportiva dilettantistica Acqua2O e la cantina Masseria Masciullo uniscono le forze per un'esperienza unica che fonde la passione per il cavallo con la storia e la cultura enologica del territorio. L'evento, intitolato “L'Appia a cavallo”, si terrà il 4. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appia - cavallo

appia cavallo passeggiata degustazioni"L'Appia a cavallo": la passeggiata con degustazioni e assaggi - Per celebrare l'Appia Day, l'associazione sportiva dilettantistica Acqua2O e la cantina Masseria Masciullo uniscono le forze per un'esperienza unica che fonde la passione per il cavallo con la storia ... Si legge su brindisireport.it

Passeggiata al tramonto sulla Via Appia Antica - Considerata sin dall’antichità la “Regina di tutte le strade”, la Via Appia Antica, voluta dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 a. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Appia Cavallo Passeggiata Degustazioni