L' Appia a cavallo | la passeggiata con degustazioni e assaggi
Per celebrare l'Appia Day, l'associazione sportiva dilettantistica Acqua2O e la cantina Masseria Masciullo uniscono le forze per un'esperienza unica che fonde la passione per il cavallo con la storia e la cultura enologica del territorio. L'evento, intitolato “L'Appia a cavallo”, si terrà il 4. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: appia - cavallo
Questa mattina a Mesagne “In sella per via Appia”, la terza e ultima prova del Campionato di Regolarità di Puglia e Basilicata, gara imperdibile organizzata dal Vespa Club della nostra città per tutti gli appassionati delle due ruote d’epoca. Nell’occasione, gli st - facebook.com Vai su Facebook
"L'Appia a cavallo": la passeggiata con degustazioni e assaggi - Per celebrare l'Appia Day, l'associazione sportiva dilettantistica Acqua2O e la cantina Masseria Masciullo uniscono le forze per un'esperienza unica che fonde la passione per il cavallo con la storia ... Si legge su brindisireport.it
Passeggiata al tramonto sulla Via Appia Antica - Considerata sin dall’antichità la “Regina di tutte le strade”, la Via Appia Antica, voluta dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 a. Segnala romatoday.it