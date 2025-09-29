L’appello degli animalisti | L’approccio provinciale ai grandi carnivori deve cambiare

“In Trentino girano bracconieri, cioè persone armate e pronte a uccidere. Chi giustifica e non delegittima con chiarezza questi gravissimi reati sta mettendo in discussione il rispetto della legge su cui si fonda la nostra società”. Sono queste le parole riportate in una nota condivisa dalle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it