Il prezioso pareggio maturato sulle rive del lago di Como ha dato alla Cremonese ulteriore consapevolezza in questo eccellente avvio di stagione. E ora i grigiorossi, forti di nove punti e zero sconfitte in cinque gare, possono preparare con entusiasmo e cuore leggero la prossima trasferta contro l’ Inter. L’impegno di San Siro si prospetta senza dubbio come il più ostico tra quelli fin qui affrontati dagli uomini di Nicola, che però proveranno ad attaccarsi pure alla cabala. Poco più di un mese fa la Cremonese sbancava infatti la Scala del Calcio, gelando il Milan di Allegri. Fare il bis sarà un’impresa tosta ma i grigiorossi hanno piena fiducia nei propri mezzi, come ha sottolineato anche Nicola: "A Milano il livello si alzerà ulteriormente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’anticipo di sabato prossimo. La Cremonese sogna il colpo-bis. Vardy si prepara per i nerazzurri