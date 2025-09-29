L' annuncio inaspettato di Michelle Comi | Sto per diventare mamma Il video

“Sto per diventare mamma”. Inizia così il video che Michelle Comi - content creator classe 1995 - ha pubblicato su Instagram oggi 29 settembre. Sul social (dov'è seguita da 588mila persone) Comi continua a spiegare: “Lo so, ragazzi, non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai. 🔗 Leggi su Today.it