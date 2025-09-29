L' annuncio inaspettato di Michelle Comi | Sto per diventare mamma Il video

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sto per diventare mamma”. Inizia così il video che Michelle Comi - content creator classe 1995 - ha pubblicato su Instagram oggi 29 settembre. Sul social (dov'è seguita da 588mila persone) Comi continua a spiegare: “Lo so, ragazzi, non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: annuncio - inaspettato

Calhanoglu, l’annuncio inaspettato dalla Turchia: può stravolgere il calciomercato dell’Inter

“Quando finisce”. Garlasco, l’annuncio inaspettato: “Cosa sta uscendo dalle nuove indagini”

Campagna abbonamenti Napoli, annuncio inaspettato: l’ultim’ora sulla vendita dei ticket

Cerca Video su questo argomento: Annuncio Inaspettato Michelle Comi