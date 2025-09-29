L' annuncio choc di Enrica Bonaccorti Come sta la conduttrice

Un annuncio carico di emozione e delicatezza quello di Enrica Bonaccorti, che sui social ha scelto di condividere con i suoi follower un momento personale difficilissimo. Senza mai pronunciare esplicitamente la parola di quel male che ora la affligge, l'ex conduttrice e autrice ha fatto riferimento alla battaglia di Eleonora Giorgi, scomparsa per un tumore con cui aveva dichiarato in passato di non riuscire a identificarsi per forza e coraggio. " È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione – scrive Bonaccorti – sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è.

