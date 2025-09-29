Lanerossi ’veste’ gli yacht più esclusivi di Ferretti Group

Andare per mare è anche una questione di stile. Lo sa bene Lanerossi che ha rinnovato la sua collaborazione con Ferretti Group confermandosi partner nella fornitura tessile per l’allestimento degli yacht. Una sinergia che nasce da valori condivisi come artigianalità, qualità e attenzione al dettaglio, dando vita a un’esperienza di bordo dove estetica e benessere si incontrano. Ferretti Group, punto di riferimento internazionale per l’eleganza e il comfort in mare, ha scelto ancora una volta i prodotti Lanerossi per arredare gli interni delle proprie imbarcazioni. I plaid, le coperte, i cuscini e la biancheria letto esprimono una visione sofisticata e contemporanea dell’abitare, trasferendo la sensazione di una casa accogliente anche in mezzo al mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

