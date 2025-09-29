L' analisi del voto

Il governatore uscente resta al suo posto. Così hanno deciso gli elettori marchigiani. Male invece l'Alleanza del cambiamento che prende 8 punti di distacco. L'editoriale del nostro Antonio Bomba? https:cityne.ws3er2t. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

analisi votoL'analisi del voto nelle Marche: l'affluenza in calo penalizza il centrosinistra - Fratelli d'Italia scalza il Pd e diventa primo partito nelle Marche, Forza Italia si rafforza e supera la Lega che, di contro, registra una vera e propria debacle rispetto al 2020. Si legge su ansa.it

analisi votoRegionali Marche, l’analisi dei flussi di Opinio Italia per Rai: “Csx non riesce a spostare voti da destra” - Secondo l'analisi dei flussi effettuata da Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, rispetto al 2020, è riuscito a confermare ... Lo riporta fanpage.it

