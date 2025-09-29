Lana Del Rey si è unita a sorpresa a un gruppo indie che stava cantando una cover del suo brano West Coast

Con un tempismo degno di una commedia romantica, lo scorso sabato Lana Del Rey ha trasformato una semplice pausa gelato a Santa Barbara in un’esibizione indimenticabile per tutti coloro che si sono trovati nel posto giusto al momento giusto. La cantautrice ha infatti raggiunto sul palco alcuni giovani musicisti indie, mentre questi stavano eseguendo una cover del suo brano West Coast, tratto dal suo album del 2014 Ultraviolence; come riporta NME, la band -chiamata The Fastest Kids In School – stava tenendo un piccolo concerto all’aperto, quando la popstar, attirata dalle familiari note della sua stessa canzone, si è avvicinata per chiedere di essere la guest star del loro set. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

